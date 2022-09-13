В России впервые с 21 мая зафиксировано более 100 смертей от ковида за сутки

В России за последние сутки 101 пациент скончался из-за ковида, днём ранее этот показатель составлял 81. Об этом сообщается в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Впервые с 21 мая в стране зарегистрировано больше 100 летальных исходов из-за коронавируса за сутки. Как уточнили в штабе, всего с начала пандемии скончалось 385 530 инфицированных.

А общее число подтверждённых случаев заражения ковидом в РФ увеличилось за сутки на 44 045 против 46 488 днём ранее — до 20 157 143. При этом количество вылечившихся за тот же период выросло на 48 187 против 35 660 днём ранее — до 19 144 853.