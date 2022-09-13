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13 сентября, 08:36

На 92-м году жизни скончался франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар

<p>Режиссёр Жан-Люк Годар. Обложка © Фотохроника ТАСС / Морковкин Анатолий</p>

Режиссёр Жан-Люк Годар. Обложка © Фотохроника ТАСС / Морковкин Анатолий

На 92-м году жизни умер известный франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар. Об этом сообщает газета Libération со ссылкой на его семью.

"Франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года", — говорится в публикации издания.

Раннее творчество Годара оказало колоссальное влияние на мировой кинематограф. Первая картина режиссёра "На последнем дыхании" была представлена в 1960 году, главные роли в ней сыграли Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Интересно, что сценарий для фильма был придуман в начале съёмочного дня, а диалоги актёры сочиняли на ходу.

Режиссёр "Эммануэли" Жюст Жакен умер в 82 года

Режиссёр "Эммануэли" Жюст Жакен умер в 82 года

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 81 года умер советский кинооператор и режиссёр Александр Полынников, снявший "Приключения Электроника", за что в 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Максим Плетнёв
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