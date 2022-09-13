Жители России и Белоруссии не смогут выступить на Бостонском марафоне

Жителям России и Белоруссии запретили выступление на престижном Бостонском марафоне в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

При этом на старт марафона под нейтральными флагами смогут выйти российские и белорусские бегуны, в настоящее время являющиеся резидентами в третьих странах. Также впервые участие будет разрешено для небинарных лиц.