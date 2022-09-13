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13 сентября, 08:53

Жители России и Белоруссии не смогут выступить на Бостонском марафоне

Жителям России и Белоруссии запретили выступление на престижном Бостонском марафоне в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

При этом на старт марафона под нейтральными флагами смогут выйти российские и белорусские бегуны, в настоящее время являющиеся резидентами в третьих странах. Также впервые участие будет разрешено для небинарных лиц.

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Бостонский марафон проводится с 1897 года. В 2023 году соревнования состоятся 17 апреля.

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Роман Фейгин

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