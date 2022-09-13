КНДР решила отдалиться от США и стать "лучшим другом" для России и Китая
Foreign Policy: Северная Корея решила стать "лучшим другом" для России и Китая
Северная Корея хочет стать "лучшим другом" для России и Китая, отстраняясь при этом от США. Такое мнение озвучил журналист издания Foreign Policy Майк Чиной.
Он обратил внимание на характер официальных обращений Пхеньяна в адрес Москвы и Пекина по случаю различных важных дат. Так, КНДР неоднократно настаивала на дальнейшем сотрудничестве, добавляя при этом такие фразы, как "стратегическое" и "тактическое", что ранее за этой страной замечено не было. При этом автор FT не исключает, что рвение к России и Китаю объясняется нежеланием Северной Кореи идти на ядерную сделку с США.
"Поскольку Вашингтон стремится укрепить свои собственные альянсы в Азии по мере ухудшения отношений с Москвой и Пекином, неудивительно, что обе страны будут стремиться задействовать Северную Корею в качестве ещё более активного стратегического актива, чтобы бросить вызов американским позициям в Тихом океане", — написал Чиной, добавив, что речь может идти о сотрудничестве в вопросах вооружения.
Ранее уже сообщалось, что отношения между КНДР и Россией может укрепить и ситуация с Украиной. Так, например, Пхеньян вызвался помочь в восстановлении Луганской и Донецкой народных республик, а Россия в свою очередь может предоставить Северной Корее современное вооружение, укрепить двустороннюю торговлю, а также использовать право вето в Совете Безопасности ООН по вопросам санкций в отношении КНДР.
Unsplash