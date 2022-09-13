КНДР решила отдалиться от США и стать "лучшим другом" для России и Китая

Северная Корея хочет стать "лучшим другом" для России и Китая, отстраняясь при этом от США. Такое мнение озвучил журналист издания Foreign Policy Майк Чиной.

Он обратил внимание на характер официальных обращений Пхеньяна в адрес Москвы и Пекина по случаю различных важных дат. Так, КНДР неоднократно настаивала на дальнейшем сотрудничестве, добавляя при этом такие фразы, как "стратегическое" и "тактическое", что ранее за этой страной замечено не было. При этом автор FT не исключает, что рвение к России и Китаю объясняется нежеланием Северной Кореи идти на ядерную сделку с США.

"Поскольку Вашингтон стремится укрепить свои собственные альянсы в Азии по мере ухудшения отношений с Москвой и Пекином, неудивительно, что обе страны будут стремиться задействовать Северную Корею в качестве ещё более активного стратегического актива, чтобы бросить вызов американским позициям в Тихом океане", — написал Чиной, добавив, что речь может идти о сотрудничестве в вопросах вооружения.