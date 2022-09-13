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13 сентября, 09:06

Курс доллара упал до минимума с 31 августа

Курс доллара во время валютных торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей, это произошло впервые с 31 августа 2022 года, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 11:27 (мск), курс американской валюты снизился на 0,46% — до 59,96 рубля. Чуть позже доллар на Мосбирже замедлил снижение до 0,39% и зафиксировался на уровне 60 рублей. При этом курс европейской валюты составил 60,75 рубля (-0,09%).

Некоторым иностранцам опять разрешили торговать на Мосбирже

Некоторым иностранцам опять разрешили торговать на Мосбирже

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что считает значительное сокращение использования долларов в России долгосрочным трендом. При этом возможно формирование многополярной системы международных расчётов, подчеркнул он.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми

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