Курс доллара упал до минимума с 31 августа

Курс доллара во время валютных торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей, это произошло впервые с 31 августа 2022 года, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 11:27 (мск), курс американской валюты снизился на 0,46% — до 59,96 рубля. Чуть позже доллар на Мосбирже замедлил снижение до 0,39% и зафиксировался на уровне 60 рублей. При этом курс европейской валюты составил 60,75 рубля (-0,09%).