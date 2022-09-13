В США испугались мощнейшего сдвига за всю историю Старого Света

Европейский экономический кризис, вызванный введёнными против РФ санкциями, усиливается и вызывает политическую нестабильность. Митинги против инфляции, на многих их которых звучат требования о снижении поддержки Украины, проходят в городах ЕС. Акции в Праге и 70-тысячная демонстрация в немецком Лейпциге стали крупнейшими за последние 30 лет. А в случае победы на предстоящих выборах в Италии право-центристской коалиции, в Европе может произойти правый сдвиг, утверждает Самуэл Пикколи в статье для The American Thinker.

Итальянские правые хотят изменить подход государства к антироссийской политике. Так, Джорджа Мелони, лидер итальянских право-центристов, пообещала в случае победы на выборах внести изменения в одобренный ЕС план национального восстановления, направив часть денег из него на оплату счетов за электроэнергию, что уже осудили в Брюсселе.

А лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини предложил пересмотреть санкционный подход против РФ таким образом, чтобы исключить эффект "бумеранга". По его оценке, рестрикции не только не работают, но и вредят Италии.