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13 сентября, 09:19

В США испугались мощнейшего сдвига за всю историю Старого Света

American Thinker: Итоги выборов в Италии могут привести к мощнейшему сдвигу за всю историю

Европейский экономический кризис, вызванный введёнными против РФ санкциями, усиливается и вызывает политическую нестабильность. Митинги против инфляции, на многих их которых звучат требования о снижении поддержки Украины, проходят в городах ЕС. Акции в Праге и 70-тысячная демонстрация в немецком Лейпциге стали крупнейшими за последние 30 лет. А в случае победы на предстоящих выборах в Италии право-центристской коалиции, в Европе может произойти правый сдвиг, утверждает Самуэл Пикколи в статье для The American Thinker.

Итальянские правые хотят изменить подход государства к антироссийской политике. Так, Джорджа Мелони, лидер итальянских право-центристов, пообещала в случае победы на выборах внести изменения в одобренный ЕС план национального восстановления, направив часть денег из него на оплату счетов за электроэнергию, что уже осудили в Брюсселе.

А лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини предложил пересмотреть санкционный подход против РФ таким образом, чтобы исключить эффект "бумеранга". По его оценке, рестрикции не только не работают, но и вредят Италии.

"Вне зависимости от желания истеблишмента убедительная победа правоцентристской коалиции на выборах 25 сентября может превратить Италию в движущую силу наиболее существенного сдвига за всю историю Старого света", — заключил Пикколи.

В Италии в сентябре ожидают от ЕК предложения об ограничении цен на газ

В Италии в сентябре ожидают от ЕК предложения об ограничении цен на газ

Ранее Лайф писал, что итальянские предприятия из-за роста цен на электроэнергию начинают работать при свечах, а некоторые заведения вывешивают счета на витринах. Такими методами бизнес пытается противостоять высоким счетам за электроэнергию.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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