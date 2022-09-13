В США испугались мощнейшего сдвига за всю историю Старого Света
American Thinker: Итоги выборов в Италии могут привести к мощнейшему сдвигу за всю историю
Европейский экономический кризис, вызванный введёнными против РФ санкциями, усиливается и вызывает политическую нестабильность. Митинги против инфляции, на многих их которых звучат требования о снижении поддержки Украины, проходят в городах ЕС. Акции в Праге и 70-тысячная демонстрация в немецком Лейпциге стали крупнейшими за последние 30 лет. А в случае победы на предстоящих выборах в Италии право-центристской коалиции, в Европе может произойти правый сдвиг, утверждает Самуэл Пикколи в статье для The American Thinker.
Итальянские правые хотят изменить подход государства к антироссийской политике. Так, Джорджа Мелони, лидер итальянских право-центристов, пообещала в случае победы на выборах внести изменения в одобренный ЕС план национального восстановления, направив часть денег из него на оплату счетов за электроэнергию, что уже осудили в Брюсселе.
А лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини предложил пересмотреть санкционный подход против РФ таким образом, чтобы исключить эффект "бумеранга". По его оценке, рестрикции не только не работают, но и вредят Италии.
"Вне зависимости от желания истеблишмента убедительная победа правоцентристской коалиции на выборах 25 сентября может превратить Италию в движущую силу наиболее существенного сдвига за всю историю Старого света", — заключил Пикколи.
Ранее Лайф писал, что итальянские предприятия из-за роста цен на электроэнергию начинают работать при свечах, а некоторые заведения вывешивают счета на витринах. Такими методами бизнес пытается противостоять высоким счетам за электроэнергию.
Европа
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