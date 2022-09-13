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Опубликовано 13 сентября 2022, 10:09
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ВКС РФ уничтожили более 800 бойцов ВСУ в пунктах дислокации на Украине

ВКС РФ за сутки удалось ликвидировать свыше 800 украинских боевиков и наёмников в пунктах дислокации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, в результате высокоточных ударов были поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска и 53-й — в районе Курдюмовки.

Кроме того, ВКС РФ поразили подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.

"В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными", — уточнил Конашенков в ходе брифинга.

МО РФ показало видео вычисления диверсантов и наводчиков ВСУ на Харьковском направлении
МО РФ показало видео вычисления диверсантов и наводчиков ВСУ на Харьковском направлении

А ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об артиллерийских обстрелах ВСУ Красного Лимана. По его словам, Киев предпринял попытку забросить диверсантов в город, однако их планы были сорваны.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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