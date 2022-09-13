ВКС РФ уничтожили более 800 бойцов ВСУ в пунктах дислокации на Украине

ВКС РФ за сутки удалось ликвидировать свыше 800 украинских боевиков и наёмников в пунктах дислокации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, в результате высокоточных ударов были поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска и 53-й — в районе Курдюмовки.

Кроме того, ВКС РФ поразили подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.

"В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными", — уточнил Конашенков в ходе брифинга.