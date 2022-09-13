Песков предупредил о "тонкой грани" критиков спецоперации на Украине
Критические высказывания о специальной военной операции на Украине являются проявлением плюрализма, но лишь до тех пор, пока остаются в рамках закона. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом он назвал вполне объяснимой и понятной эмоциональную реакцию общества на происходящее в рамках спецоперации.
"Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая, здесь надо быть весьма аккуратным", — предостерёг представитель Кремля.
Ранее Песков переадресовал в Министерство обороны вопросы журналистов о возможности мобилизации и ударах по инфраструктуре Украины. Вместе с тем он заверил, что Россия будет добиваться того, чтобы все цели специальной военной операции на Украине были достигнуты.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов