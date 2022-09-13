Песков предупредил о "тонкой грани" критиков спецоперации на Украине

Критические высказывания о специальной военной операции на Украине являются проявлением плюрализма, но лишь до тех пор, пока остаются в рамках закона. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он назвал вполне объяснимой и понятной эмоциональную реакцию общества на происходящее в рамках спецоперации.