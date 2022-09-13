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Опубликовано 13 сентября 2022, 10:15

Песков предупредил о "тонкой грани" критиков спецоперации на Украине

Критические высказывания о специальной военной операции на Украине являются проявлением плюрализма, но лишь до тех пор, пока остаются в рамках закона. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он назвал вполне объяснимой и понятной эмоциональную реакцию общества на происходящее в рамках спецоперации.

"Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая, здесь надо быть весьма аккуратным", — предостерёг представитель Кремля.

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Ранее Песков переадресовал в Министерство обороны вопросы журналистов о возможности мобилизации и ударах по инфраструктуре Украины. Вместе с тем он заверил, что Россия будет добиваться того, чтобы все цели специальной военной операции на Украине были достигнуты.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александр Юнашев
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