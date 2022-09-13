Кремль сообщил о работе над "подушкой безопасности" из-за дедолларизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости доработать подушку безопасности в условиях неизбежного процесса дедолларизации, о которой заявил Владимир Путин на совещании по вопросам экономической устойчивости накануне.

"Безусловно, в рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня, они будут дорабатываться, досогласовываться. Нужно выработать единую точку зрения", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, принято ли решение о подушке безопасности в экономике "в условиях неизбежной дедолларизации".