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13 сентября, 10:12

Кремль сообщил о работе над "подушкой безопасности" из-за дедолларизации

Песков заявил о необходимости доработать подушку безопасности в условиях дедолларизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости доработать подушку безопасности в условиях неизбежного процесса дедолларизации, о которой заявил Владимир Путин на совещании по вопросам экономической устойчивости накануне.

"Безусловно, в рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня, они будут дорабатываться, досогласовываться. Нужно выработать единую точку зрения", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, принято ли решение о подушке безопасности в экономике "в условиях неизбежной дедолларизации".

Напомним, что ранее Путин заявил о неизбежности старта процесса дедолларизации. Вместе с тем он назвал главным приоритетом макроэкономическую стабильность.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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