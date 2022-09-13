Россияне консолидированы вокруг решений Путина и поддерживают его, заявил Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне консолидированы вокруг решений главы государства Владимира Путина по проведению специальной военной "Операции Z", о чём свидетельствуют как результаты выборов, так и проводимые опросы.

"Россияне поддерживают президента, это подтверждает и настроение людей, и действия людей: их участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос; это подтверждают статистические данные", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, могут ли критические публикации в соцсетях изменить общественное мнение в отношении спецоперации.