Россияне консолидированы вокруг решений Путина и поддерживают его, заявил Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне консолидированы вокруг решений главы государства Владимира Путина по проведению специальной военной "Операции Z", о чём свидетельствуют как результаты выборов, так и проводимые опросы.
"Россияне поддерживают президента, это подтверждает и настроение людей, и действия людей: их участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос; это подтверждают статистические данные", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, могут ли критические публикации в соцсетях изменить общественное мнение в отношении спецоперации.
Ранее Лайф писал, что большая часть россиян одобряет деятельность президента страны Владимира Путина и поддерживает его действия. Об этом сообщил ВЦИОМ, опубликовав результаты свежих исследований, проводившихся с 29 августа по 4 сентября этого года. По данным экспертов, 76,8% российских граждан одобряют деятельность президента. Своё прямое доверие к нему выразили 80,3% опрошенных.