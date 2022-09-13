Юран рассказал, кто принял решение о его увольнении из "Химок"

Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран рассказал, что решение о его отставке не принималось в клубе, а было направлено "сверху". Об этом он сообщил телеканалу "Матч ТВ".

"Скажем так. Это решение и не Ульянова (генерального директора "Химок". — Прим. Лайфа). Этого захотели "свыше". После победы над "Торпедо" команда находилась на седьмом месте, а уволили на следующий день… Очень тяжело это было воспринять, но поэтому и не стал интересоваться, что не так", — рассказал Юран.