Юран рассказал, кто принял решение о его увольнении из "Химок"
Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран рассказал, что решение о его отставке не принималось в клубе, а было направлено "сверху". Об этом он сообщил телеканалу "Матч ТВ".
"Скажем так. Это решение и не Ульянова (генерального директора "Химок". — Прим. Лайфа). Этого захотели "свыше". После победы над "Торпедо" команда находилась на седьмом месте, а уволили на следующий день… Очень тяжело это было воспринять, но поэтому и не стал интересоваться, что не так", — рассказал Юран.
Отметим, что Сергей Юран трижды возглавлял "Химки": в 2008, 2020 и 2022 годах. В отставку со своего поста он был отправлен в начале августа. По одной из версий, поводом для этого могло стать предложение Юрана "Ростову" сдать матч в конце прошлого сезона, что помогло бы подмосковному клубу сохранить прописку в РПЛ.
ТАСС / Олег Бухарев