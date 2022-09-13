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13 сентября, 10:20

Юран рассказал, кто принял решение о его увольнении из "Химок"

Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран рассказал, что решение о его отставке не принималось в клубе, а было направлено "сверху". Об этом он сообщил телеканалу "Матч ТВ".

"Скажем так. Это решение и не Ульянова (генерального директора "Химок". — Прим. Лайфа). Этого захотели "свыше". После победы над "Торпедо" команда находилась на седьмом месте, а уволили на следующий день… Очень тяжело это было воспринять, но поэтому и не стал интересоваться, что не так", — рассказал Юран.

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Отметим, что Сергей Юран трижды возглавлял "Химки": в 2008, 2020 и 2022 годах. В отставку со своего поста он был отправлен в начале августа. По одной из версий, поводом для этого могло стать предложение Юрана "Ростову" сдать матч в конце прошлого сезона, что помогло бы подмосковному клубу сохранить прописку в РПЛ.

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ТАСС / Олег Бухарев

Шамиль Гаджиев

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