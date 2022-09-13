Песков отметил схожесть позиций России и Китая о шаткости однополярного мира

Россия солидарна с Китаем в том, что дальнейшее существование однополярного мира невозможно: "основы такой системы серьёзно заскрипели, зашатались". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы [так] считаем в унисон с китайскими товарищами — в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый золотой миллиард претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам", — подчеркнул он.