В Краматорск для контроля за поставками оружия Украине прибыли офицеры НАТО
Полковник НМ ЛНР Марочко заявил о присутствии офицеров НАТО в Краматорске
Офицеров НАТО, присланных для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал в эфире Первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Это не инструкторы, не какие-то наёмники, а именно офицеры: у них есть степени различия, шевроны. Шевроны говорят о том, что это тыловые службы, которые будут считать технику и боеприпасы, которая поставляется в зону проведения специальной военной операции", — сказал Марочко.
Офицер отметил, что натовцев перебросили в тыл во избежание новых случаев "исчезновения в неизвестном направлении" боеприпасов ВСУ. При этом офицеры НАТО даже не скрываются, добавил Марочко и, по всей вероятности, будут заниматься бумагами и приводить в соответствие данные по поставкам оружия на Украину.
Ранее глава Комитета Сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что Вашингтон помогал Киеву в контрнаступлении. По его словам, американские и британские разведки "держат в напряжении" российские силы.
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