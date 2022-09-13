В Краматорск для контроля за поставками оружия Украине прибыли офицеры НАТО

Офицеров НАТО, присланных для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал в эфире Первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Это не инструкторы, не какие-то наёмники, а именно офицеры: у них есть степени различия, шевроны. Шевроны говорят о том, что это тыловые службы, которые будут считать технику и боеприпасы, которая поставляется в зону проведения специальной военной операции", — сказал Марочко.

Офицер отметил, что натовцев перебросили в тыл во избежание новых случаев "исчезновения в неизвестном направлении" боеприпасов ВСУ. При этом офицеры НАТО даже не скрываются, добавил Марочко и, по всей вероятности, будут заниматься бумагами и приводить в соответствие данные по поставкам оружия на Украину.