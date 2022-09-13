Песков: Сложно переоценить роль Путина в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана

Роль России и лично президента Владимира Путина в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном крайне высока. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что глава государства прикладывает максимум усилий для решения геополитической проблемы соседних стран.

"Трудно переоценить роль РФ, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряжённости на границе, эти усилия продолжаются", — сказал Песков.