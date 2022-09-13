Песков: Сложно переоценить роль Путина в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана
Роль России и лично президента Владимира Путина в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном крайне высока. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что глава государства прикладывает максимум усилий для решения геополитической проблемы соседних стран.
"Трудно переоценить роль РФ, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряжённости на границе, эти усилия продолжаются", — сказал Песков.
При этом он отказался комментировать просьбу Армении о помощи и раскрывать шаги, которые в этом вопросе предпримет Россия. Представитель Кремля лишь подчеркнул, что "работа ведётся".
Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.
ТАСС / Гавриил Григоров