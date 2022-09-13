Нур-Султан переименуют обратно в Астану

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что глава государства поддержал недавнее обращение депутатов о возвращении Нур-Султану названия Астана. Он написал в одной из социальных сетей, что такие инициативы уже звучали от граждан страны в период конституционного референдума.

"Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства. При этом президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы", — заметил Желдибай.

Пресс-секретарь лидера Казахстана добавил, что остальные топонимы, связанные с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, не будут меняться.