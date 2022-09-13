Нур-Султан переименуют обратно в Астану
Предложение о переименовании столицы Казахстана внесли в проект конституционного закона
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Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что глава государства поддержал недавнее обращение депутатов о возвращении Нур-Султану названия Астана. Он написал в одной из социальных сетей, что такие инициативы уже звучали от граждан страны в период конституционного референдума.
"Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства. При этом президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы", — заметил Желдибай.
Пресс-секретарь лидера Казахстана добавил, что остальные топонимы, связанные с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, не будут меняться.
Ранее Лайф писал, что день первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева могут исключить из списка государственных праздников страны. Так, Нижняя палата Парламента Казахстана уже поддержала эту идею.