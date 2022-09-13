Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идёт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России сейчас речь о мобилизации не идёт.

"В настоящий момент — нет, об этом речь не идёт", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривается ли российскими властями вариант полной или частичной мобилизации.