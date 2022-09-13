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13 сентября, 09:56
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Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идёт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России сейчас речь о мобилизации не идёт.

"В настоящий момент — нет, об этом речь не идёт", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривается ли российскими властями вариант полной или частичной мобилизации.

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий многодетным вступить в мобилизационный резерв

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий многодетным вступить в мобилизационный резерв

Ранее глава Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов также заявлял, что признаков необходимости проведения всеобщей мобилизации и введения военного положения в России нет.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александр Юнашев

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