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13 сентября, 09:40

Еврокомиссия придумала альтернативу потолку цен на российский газ

Guardian: ЕС задумался о налоге для энергокомпаний вместо потолка цен на российский газ

Европейский союз вряд ли утвердит ограничения цен на российский газ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на оказавшийся в её распоряжении проект документа Еврокомиссии.

Как пишет издание, в тексте не идёт речь о введении потолка цен на российский или другой импортный газ. Зато предлагается обсудить вопрос о принятии налога на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний.

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Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.

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ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Татьяна Миссуми

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