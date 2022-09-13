Еврокомиссия придумала альтернативу потолку цен на российский газ

Европейский союз вряд ли утвердит ограничения цен на российский газ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на оказавшийся в её распоряжении проект документа Еврокомиссии.

Как пишет издание, в тексте не идёт речь о введении потолка цен на российский или другой импортный газ. Зато предлагается обсудить вопрос о принятии налога на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний.