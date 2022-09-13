Еврокомиссия придумала альтернативу потолку цен на российский газ
Guardian: ЕС задумался о налоге для энергокомпаний вместо потолка цен на российский газ
Европейский союз вряд ли утвердит ограничения цен на российский газ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на оказавшийся в её распоряжении проект документа Еврокомиссии.
Как пишет издание, в тексте не идёт речь о введении потолка цен на российский или другой импортный газ. Зато предлагается обсудить вопрос о принятии налога на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний.
Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE