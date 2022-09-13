В Госдуме призвали ввести скидку в 50% на проезд по платным дорогам в новогодние праздники

В Госдуме предложили наполовину снизить стоимость проезда по платным дорогам в новогодние праздники. С этой инициативой депутат Иван Сухарев обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву, пишет RT со ссылкой на копию письма.

По мнению законодателя, в новогодние праздники, которые длятся больше недели, россияне часто пользуются личным транспортом для путешествий и поездок к родственникам. Поэтому в зимний период лучше сделать платные трассы более доступными, так как они хорошо оборудованы для поездок в это время года, утверждает Сухарев.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников", — указал в письме депутат.