В Керчи из-за сообщений о "минировании" массово эвакуируют школы и больницы

Сотрудники керченских школ и больниц 13 сентября получили сообщения о якобы минировании учреждений. По информации портала "Керчь.FM", людей начали эвакуировать из зданий.

Пока подтверждения о "минированиях" получены из школ № 26, № 1, № 23, № 19 и № 2, также из больницы № 3. В учреждения выехали сотрудники МЧС и скорой помощи, полицейские и кинологи. По данным портала, в школе № 26 перед эвакуацией прозвенели три длинных звонка.

"Только что позвонил ребёнок из двадцать шестой школы, сказал, что их отпустили домой, но перед этим было три сильных громких звонка. Учительница сказала, что "так условно обозначают теракт и другую опасность". Открыли все двери, все ворота, и детей срочно эвакуировали из школы, дети пошли по домам", — сообщают родители.