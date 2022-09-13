"Настрой очень конструктивный": Матыцин надеется, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2024
Матыцин: Надеюсь на правильное решение по участию россиян в парижской Олимпиаде
Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что российские спортсмены будут допущены на Олимпиаду 2024 года. Об этом он рассказал журналистам.
Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них будет разыграно 329 комплектов медалей.
"Настрой очень конструктивный, тем более через несколько дней стартует завершающий аккорд спартакиады в Казани. Радость, предвкушение от соревнований, спорт без соревнований невозможен. И нет никаких сомнений в том, что победы придут. И международное спортивное сообщество, скажем так, правильно отреагирует и примет решение по участию наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже", — сказал Матыцин.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Сергей Фадеичев