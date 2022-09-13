"Настрой очень конструктивный": Матыцин надеется, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2024

Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что российские спортсмены будут допущены на Олимпиаду 2024 года. Об этом он рассказал журналистам.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них будет разыграно 329 комплектов медалей.

"Настрой очень конструктивный, тем более через несколько дней стартует завершающий аккорд спартакиады в Казани. Радость, предвкушение от соревнований, спорт без соревнований невозможен. И нет никаких сомнений в том, что победы придут. И международное спортивное сообщество, скажем так, правильно отреагирует и примет решение по участию наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже", — сказал Матыцин.