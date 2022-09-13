Стали известны подробности ночного разговора Путина с Пашиняном
Песков сообщил подробности ночного разговора Путина с Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин ночью созвонился по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Подробности беседы глав государств сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном, обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьёзная эскалация, которая там произошла", — уточнил представитель Кремля.
По его словам, в русле состоявшейся беседы сейчас ведётся интенсивная работа на экспертном уровне. Песков признался, что большего пока сказать не может, но пообещал информировать журналистов по мере получения результатов проводимой работы.
Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе и обратился в Совет Безопасности ООН, в ОДКБ и к России. Речь идёт о Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях Армении. В Баку в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Стороны договорились о прекращении огня в 8:00 по московскому времени.
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ТАСС / Валерий Шарифулин