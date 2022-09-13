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13 сентября, 09:53

Стали известны подробности ночного разговора Путина с Пашиняном

Песков сообщил подробности ночного разговора Путина с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин ночью созвонился по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Подробности беседы глав государств сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном, обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьёзная эскалация, которая там произошла", — уточнил представитель Кремля.

По его словам, в русле состоявшейся беседы сейчас ведётся интенсивная работа на экспертном уровне. Песков признался, что большего пока сказать не может, но пообещал информировать журналистов по мере получения результатов проводимой работы.

Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана

Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана

Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе и обратился в Совет Безопасности ООН, в ОДКБ и к России. Речь идёт о Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях Армении. В Баку в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Стороны договорились о прекращении огня в 8:00 по московскому времени.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев

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