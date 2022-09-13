Стали известны подробности ночного разговора Путина с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин ночью созвонился по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Подробности беседы глав государств сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном, обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьёзная эскалация, которая там произошла", — уточнил представитель Кремля.

По его словам, в русле состоявшейся беседы сейчас ведётся интенсивная работа на экспертном уровне. Песков признался, что большего пока сказать не может, но пообещал информировать журналистов по мере получения результатов проводимой работы.