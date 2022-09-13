Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе экстренного выступления в парламенте, что в ходе боестолкновений с ВС Азербайджана в ночь на 13 сентября погибло 49 армянских военнослужащих. По его словам, эта цифра не окончательная, атаки продолжаются с меньшей интенсивностью.

"На данный момент, по инфрмации Минобороны, у нас есть 49 погибших, однако эти цифры не окончательны", — сказал Пашинян.

Армянский премьер добавил, что на одном–двух направлениях атаки Азербайджана продолжаются. Всего же обстрелы, по его словам, производились в семи направлениях. Сейчас, как отметил Пашинян, проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана на основании обращения Еревана.