"Буча 2.0": В ОП предупредили, что ВСУ хотят устроить в Изюме масштабную провокацию

В соцсетях начали распространяться новые украинские фейки. На этот раз публикуются сообщения об убийстве якобы тысяч людей в Изюме, однако это очередная провокация, которая подобна ситуации с Бучей и заранее обречена на провал, заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, координатор запорожского медиахолдинга "Замедиа" Александр Малькевич.

"На наших глазах раскручивается Буча 2.0. В проукраинских пабликах начали появляться сообщения о том, что якобы в Изюме убиты тысячи людей. Пока это единичные сообщения со ссылкой на некоего "советника" Максима Стрельникова, но, поверьте мне, скоро таких постов будет всё больше", — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что подобные сообщения очень быстро подхватят западные СМИ, однако выразил уверенность, что нового мирового скандала не будет. Кроме того, Малькевич рассказал, что из Изюма в Россию поступило большое количество беженцев.

"Могу сказать за каждого из них — все подтвердят, что никаких расстрелов в Изюме не было", — подчеркнул Малькевич, добавив, что вскоре "За ТВ" подготовит сюжет с конкретными фактами.