Комбат "Карпатской Сечи" Мария Чашка и её наёмники: Кто наступает на Изюм Около Изюма заметили интернациональный батальон головорезов, которыми командует директор Тернопольского профучилища Мария Чашка. Она воспитала уже несколько поколений русофобов. Что о ней известно? 36405 36405 Мария Чашка. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / m.sonyachna

Военные преступления "Карпатской Сечи"

Когда украинская сторона казнила пленных российских солдат в Забучье, прикрывалась живым щитом в Ирпене, и ставила спектакль в Буче, рядом неизменно оказывался добробат "Карпатская Сечь". Сейчас его боевики находятся на Изюмском направлении. ВС России значительно проредили ряды батальона, уничтожив командира Олега Куцина, десятки его украинских подчинённых и наёмников: британца Крейга Пайки Макинтоша, австралийца Джеда Данди Данахая и грузина Николоза Шанаву.

"Карпатская Сечь" — самое интернациональное подразделение Украины с боевиками из США, Колумбии, Португалии, Испании и стран Британского Содружества. К ним прикомандирован военкор нью-йоркского журнала Time — Саймон Шустер. Он готовил репортажи, как украинская молодёжь "Карпатской Сечи" тренируется на симуляторах американских штурмовиков A-10 Thunderbolt.

Ликвидированный российскими войсками комбат "Карпатской Сечи" Олег Куцин в 80-х устраивал в Закарпатье погромы православных храмов, а в 1990 году был активным участником антирусской "революции на граните". Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / karpatsich

После уничтожения российскими войсками командира Куцина его обязанности выполняет директор училища — 46-летняя Мария Чашка. На Украине и в США её называют "украинская амазонка", "комбат в юбке", "тернопольская Жанна д'Арк". Недавно её батальону вручили бандеромобиль.

Мария Чашка — директор училища и комбат. Фото © tvpursit.te.ua, Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / m.sonyachna

Мария Чашка — преподаватель из Тернополя с 30-летним стажем. Заочно отучилась в педагогическом университете на учителя украинской литературы и "мовы". Работала в детском саду, младшей школе и гимназии. Военная операция застала её в кресле директора Тернопольского высшего профучилища ресторанного сервиса.

Бандеромобиль для Марии Чашки. Фото © armyinform.com.ua

С середины нулевых Мария Чашка — верный член праворадикальной партии "Свобода", связанная личной дружбой с её лидерами, львовчанином Олегом Тягнибоком и покойным Олегом Куциным. Избраться в Тернопольскую раду Чашке удалось лишь с седьмой попытки. Её конёк другой — работа с молодёжью. Она растила "Карпатскую Сечь" уже минимум 14 лет. Изначально это была "волонтёрская организация" для трудных подростков Ужгорода и Ивано-Франковска.

Чужих детей — на убой, своих — в сторонку

Первые паблики волонтёрской организации "Карпатская Сечь" появились в соцсети "ВКонтакте" в 2008 году. Там состояли подростки и юноши 14–20 лет. Вот какие цели декларировались:

— Наше движение объединит закарпатских националистов в могущественную силу для ведения боевых действий, пропаганды ОУН-УПА*, установления исторической справедливости, создания Украины для украинцев. Мы нетерпимы к идеям Русского мира и западным ценностям, в равной степени вырывающим из человека всё человеческое, превращая [его] в кусок биомассы.









Волонтёры "Карпатской Сечи" зиговали, рисовали свастики на стенах, расклеивали листовки про голодомор, маршировали под лозунги "Помни, чужак, здесь хозяин — украинец", приучались на полигонах к оружию, избивали пьяниц и унижали курящих женщин.

В 2014 году лидеры местного отделения партии "Свобода" Мария Чашка и Олег Куцин сколотили из подросших неонацистов добровольческий взвод, а позже роту "Карпатская Сечь". Комбатом стал Куцин, замкомом — Чашка. Численность подразделения не превысила полусотни человек. И их впервые бросили в бой под донецким аэропортом. Официальные потери "Карпатской Сечи" тогда составили семь убитых, 40 раненых. Разгромленную роту расформировали. Невредимыми ушли, получается, только Куцин и Чашка. Оба не имели боевого опыта. Он ранее организовывал уличные беспорядки, а она утверждала, что умеет стрелять.

Типичное шествие "Закарпатской Сечи" в мирное время. Видео © novosti-n.org

— Каждый националист должен участвовать в этой священной войне с Россией, — призывала Чашка. — Мой старший сын воюет в составе батальона особого назначения "Сечь".

Лайф выяснил, что спецбатальон "Сечь", за который якобы воевал её сын, был синекурой. Простояли в Киеве, потерь не понесли, обошлось даже без раненых. Василю Чашке тогда исполнилось 19 лет, он учился, курировал студенческую ячейку партии "Свобода", радовался жизни. Изредка с добродушным видом делал селфи с оружием где-то глубоко в тылу. Помимо Василя Чашки в "спецбатальоне" ненапряжно отслужили все лидеры партии "Свобода", включая Олега Тягнибока и куратора тернопольской ячейки, зятя Марии Чашки.

Киевской "Сечью", как и понёсшей потери "Закарпатской Сечью", чудесным образом командовал один человек — уничтоженный недавно Олег Куцин.

Василь Чашка, сын Марии Чашки, сейчас сидит в тылу. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / vasyl.chashka

Сейчас сын Марии Чашки Василь говорит, что находится в резерве. Встретить его можно на работе в кабинетах Тернопольской Рады либо отдыхающим в модных заведениях города.

Дочь Марии Чашки Василина-Алёна — вся в мать, руководит молодёжной националистической организацией "Сокол". У девушки есть повод для гордости: она уже отправила на фронт десятки "соколят" — парней 18–21-летнего возраста.

С мужем Мария Чашка развелась два года назад. С тех пор комбат в юбке обычно встречает праздники с молодой соратницей по партии "Свобода".

Официально семья живёт небогато: коттедж № 45 по улице Зелёной в дачном товариществе "Великая Березовица" и таунхаус в Тернополе на улице Транспортной, 5.





Название "Карпатская Сечь" отсылает к нацистской организации Романа Шухевича, просуществовавшей в Закарпатье несколько месяцев перед Великой Отечественной войной и наголову разбитой венграми. В 2014 году новую "Карпатскую Сечь" разгромили силы ДНР. Сейчас под Изюмом стоит третья реинкарнация нацистов.

P/S

Можно не сомневаться в том, что "Карпатская Сечь" будет уничтожена Российской армией. Что касается Марии Чашки, то её может захватить спецназ, чтобы она ответила на трибунале за военные преступления.

* ОУН-УПА — украинская экстремистская организация, запрещённая в России.

Новый год и прочие праздники Мария Чашка встречает со своей близкой подругой Натальей Мандзюк. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / m.sonyachna Почему преподаватель гражданских дисциплин Мария Чашка участвует в военных действиях? 0 Потому что она убеждённая нацистка и русофобка Ей нравится убивать русских Она своим примером хочет поддержать молодых нацистов

Авторы Егор Пережогин