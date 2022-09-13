Сразу девять стран ЕС перестали выдавать визы россиянам

Ассоциация туроператоров России рассказала о новой визовой политике Евросоюза по отношению к гражданам РФ. Одна из главных новостей — больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз девять стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Лояльными же к россиянам остаются Венгрия, Испания, Италия, Греция и Франция. Также можно оформить документ Кипра, однако речь идёт только о национальной визе. Эксперты полагают, что теперь в частую практику может войти выдача т.н. LTV-виз, которые позволяют путешествовать только по одной стране, а многократные визы будут выдавать реже. По обычным же визам стоит въезжать именно в ту страну, которая выдала документ, так как за этим теперь будут следить.

Хотя некоторые моменты ещё не до конца понятны, выводы о сроках получения "шенгена" и новых сборах уже можно сделать. Так, в АТОР рекомендуют озаботиться получением визы как можно раньше, рассчитывая на полтора-два месяца. Теперь её стоимость для взрослых увеличивается до 80 евро, а для детей от шести до двенадцати лет — до 40 евро.