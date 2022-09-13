Делегации России и Белоруссии не получили приглашения на похороны Елизаветы II

Правительство Великобритании не стало приглашать на похороны королевы Елизаветы II представителей России, Белоруссии и Мьянмы. Об этом пишет британское агентство PA со ссылкой на источники.

Всего около 500 гостей высокого ранга соберутся на церемонии прощания с монархом 19 сентября, отмечает издание. Так, на уровне посла в Лондоне будет представлен Иран. Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве, после чего королеву похоронят в мемориальной часовне её отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.