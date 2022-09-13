Делегации России и Белоруссии не получили приглашения на похороны Елизаветы II
Правительство Великобритании не стало приглашать на похороны королевы Елизаветы II представителей России, Белоруссии и Мьянмы. Об этом пишет британское агентство PA со ссылкой на источники.
Всего около 500 гостей высокого ранга соберутся на церемонии прощания с монархом 19 сентября, отмечает издание. Так, на уровне посла в Лондоне будет представлен Иран. Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве, после чего королеву похоронят в мемориальной часовне её отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз.
Shutterstock