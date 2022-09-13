Первая помощь при отравлении грибами: Две ошибки, которые могут стоить жизни

Отравление грибами смертельно опасно, поэтому вместо самолечения следует сразу обратиться в больницу. Что делать до приезда скорой и какие две ошибки нельзя допускать, Лайфу рассказала врач, научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины Ольга Молчанова.

"Как при любой интоксикации, связанной с желудочно-кишечным трактом, нужно как можно больше выпить воды. Также необходимо вызвать рвоту. Это очень будет хорошо. Часть яда уничтожится и выйдет из организма", — поделилась она.

Медик предупредила, что есть в это время ничего нельзя, только пить воду. Из-за этой ошибки состояние может сильно ухудшиться, и вряд ли после этого с рвотой выйдут грибы, пояснила собеседница Лайфа. Вторая ошибка, которая может стоить жизни: приём каких-то лекарств. Этим можно усугубить ситуацию, поэтому ни в коем случае препараты без рекомендации врача пить не нужно, предупредила Молчанова.