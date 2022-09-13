Против футбольной "Уфы" подали иск на сумму более 105 миллионов рублей
Акционерное общество "Региональный фонд" подало иск в арбитражный суд против "Уфы" о взыскании с футбольного клуба 105,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что в связи с принятым иском возбуждено производство по делу. Первое заседание суда состоится 14 ноября.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов объяснил иск "Регионального фонда" тем, что клубу не удалось вовремя вернуть долг. Он не сомневается, что деньги на выплату всей суммы удастся найти.
"Год назад у нас были проблемы с финансированием. Как известно, они и не заканчивались. Было решено совместно с руководством республики, что мы обратимся в "Региональный фонд", возьмём в долг. Прошёл год, вернуть средства не удалось, поэтому они действуют в рамках закона. Мы готовы погасить задолженность и проценты. Будем думать, как решить эту проблему, и найдём возможность", — сказал Газизов.
В минувшем сезоне "Уфа" вылетела из РПЛ. В текущем первенстве Первой лиги команда занимает 13-е место, набрав в девяти матчах девять очков.
ФК "Уфа"