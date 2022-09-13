Против футбольной "Уфы" подали иск на сумму более 105 миллионов рублей

"Год назад у нас были проблемы с финансированием. Как известно, они и не заканчивались. Было решено совместно с руководством республики, что мы обратимся в "Региональный фонд", возьмём в долг. Прошёл год, вернуть средства не удалось, поэтому они действуют в рамках закона. Мы готовы погасить задолженность и проценты. Будем думать, как решить эту проблему, и найдём возможность", — сказал Газизов.