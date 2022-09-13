Таблетки для суперсилы: Что такое адаптогены и как они помогают бороться со стрессом

Адаптогены — препараты, помогающие человеку адаптироваться к неблагоприятным условиям внешней среды — созданы, чтобы повышать устойчивость организма к стрессам и укреплять иммунитет, пояснила в эфире радио Sputnik нутрициолог, член Национального общества диетологов, член Российского союза нутрициологов и диетологов Иоланта Лангауэр.

Адаптогены могут являться обязательной частью терапии, так как хорошо поднимают иммунитет и помогают организму справляться с инфекциями. Так, женьшень и элеутерококк помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях, нормализуют давление и улучшают качество сосудов. Также есть множество адаптогенов, которые способствуют корректному распределению сил и снижению уровня гормона стресса кортизола, таким образом повышая порог устойчивости организма.

Однако, выбирая лекарства и БАДы для "суперсилы", лучше проконсультироваться с нутрициологом и парафармацевтом. Только они могут посоветовать адаптогены с учётом индивидуальных особенностей пациента, пояснила Лангауэр. Так, мелатонин, нормализующий сон, является гормоном, поэтому принимать его стоит с осторожностью.

"Например, если мы пьём небольшое количество имбирного чая с облепихой, то это отличная профилактика вирусных заболеваний. Но если мы загружаемся даже очень полезными препаратами или веществами в чрезмерном количестве, то это может дать обратный эффект. Важно соблюдать дозировки, которые указаны в инструкциях к препаратам. Есть, например, общие правила приёма биологически активных добавок. Стандартный курс — это три месяца. Затем нужно сделать перерыв на три месяца и только потом повторить этот курс", — пояснила нутрициолог.

У адаптогенов есть также ряд противопоказаний, сообщила специалист. Например, препараты в виде БАДов нельзя принимать во время беременности и кормления грудью.