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13 сентября, 11:30

Сотрудникам H&M поручили до закрытия уничтожить почти всё, что находится в магазинах

В магазинах H&M проведут массовую зачистку перед уходом компании из России

Сотрудники российских отделений H&M до закрытия магазинов должны будут провести массовую зачистку перед уходом компании из страны. Подробности узнал телеграм-канал SHOT.

Работникам поставили задачу ничего не жалеть и избавляться практически от всего, что видят. Так, им придётся выбросить, сломать, утилизировать телевизоры, отпариватели, комоды, столы, стулья, вешалки, манекены с одеждой, а также все документы, в числе которых справки, инцидент-репорты, акты по дезинфекции и различные приказы.

Закрытие магазинов планируется в конце ноября, но клиентов начнут информировать за две недели на кассах. Хорошая новость для москвичей и жителей Петербурга: там магазины проработают дольше всего. Кроме того, в столицах ассортимент будет пополняться со складов в отличие от регионов. Также те, кто решит вернуть товар после закрытия магазинов, смогут сделать это лишь через СДЭК.

Стала известна дата закрытия магазинов H&M

Стала известна дата закрытия магазинов H&M

Напомним, в июле стало известно, что H&M Group полностью прекращает деятельность на территории России. В марте 2022-го было решено временно приостановить работу всех магазинов торговой марки. Позднее в пресс-службе ретейлера H&M Group сообщили о намерении открыть офлайн-магазины в России для проведения распродажи оставшегося товара. Уточнялось, что магазины будут открыты временно, пока большая часть оставшихся товаров не будет продана. Параллельно с распродажей H&M намерена продать весь бизнес в России — 170 магазинов вместе со всей оставшейся продукцией.

Обложка ©

Артём Геодакян

Николь Вербер
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