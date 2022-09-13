Сотрудникам H&M поручили до закрытия уничтожить почти всё, что находится в магазинах
В магазинах H&M проведут массовую зачистку перед уходом компании из России
Сотрудники российских отделений H&M до закрытия магазинов должны будут провести массовую зачистку перед уходом компании из страны. Подробности узнал телеграм-канал SHOT.
Работникам поставили задачу ничего не жалеть и избавляться практически от всего, что видят. Так, им придётся выбросить, сломать, утилизировать телевизоры, отпариватели, комоды, столы, стулья, вешалки, манекены с одеждой, а также все документы, в числе которых справки, инцидент-репорты, акты по дезинфекции и различные приказы.
Закрытие магазинов планируется в конце ноября, но клиентов начнут информировать за две недели на кассах. Хорошая новость для москвичей и жителей Петербурга: там магазины проработают дольше всего. Кроме того, в столицах ассортимент будет пополняться со складов в отличие от регионов. Также те, кто решит вернуть товар после закрытия магазинов, смогут сделать это лишь через СДЭК.
Напомним, в июле стало известно, что H&M Group полностью прекращает деятельность на территории России. В марте 2022-го было решено временно приостановить работу всех магазинов торговой марки. Позднее в пресс-службе ретейлера H&M Group сообщили о намерении открыть офлайн-магазины в России для проведения распродажи оставшегося товара. Уточнялось, что магазины будут открыты временно, пока большая часть оставшихся товаров не будет продана. Параллельно с распродажей H&M намерена продать весь бизнес в России — 170 магазинов вместе со всей оставшейся продукцией.
Артём Геодакян