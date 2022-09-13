"Начал хорошо себя вести": В России предложили разблокировать Instagram

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что заблокированный в РФ Instagram* начал "хорошо себя вести", и предложил рассмотреть вопрос о разблокировке соцсети на территории России.

"То, что Instagram у нас запрещён, — это вызывает вопросы. Вице-президент Meta* ещё весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведётся модерирование, в "Инстаграме"... Может, нам проще всё-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении "Инстаграма", раз он начал себя хорошо вести?" — заявил он в ходе выступления в Госдуме.

Нечаев отметил, что многие россияне вновь начинают заходить в соцсеть, в то время как другие и не прекращали — пользовались VPN. По его словам, "Инстаграм" использовался россиянами как для знакомства и общения, так и для важных дел, ведения бизнеса.

"Что мы получили? 25 миллионов в России скачали VPN... Рады мы этому или нет?" — добавил политик.

Ранее в Госдуме назвали условия для разблокировки "Инстаграма". Как заявил заместитель главы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, это может произойти, если социальная сеть изменит политику и официально извинится перед россиянами.