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13 сентября, 11:49

В небе над Херсоном прогремело около пятнадцати взрывов

Более десяти мощных взрывов прогремели в небе над Херсоном во вторник. По информации РИА "Новости", территорию города защищают системы противовоздушной обороны, предположительно, шум возник из-за их работы.

Как сообщает корреспондент агентства с места событий, сначала в городе была слышна серия из десяти взрывов подряд, затем прогремело ещё около пяти. При этом отмечается, что следов от ракет ПВО в небе над городом не видно. Других подробностей инцидента пока не приводится.

В Херсоне заявили о потере ВСУ на этом направлении 3500 человек

В Херсоне заявили о потере ВСУ на этом направлении 3500 человек

Ранее замглавы Херсонской области призвал сдвинуть линию фронта в сторону Николаева. Он добавил, что на сегодняшний день регион "на замке": союзные силы готовы давать отпор ВСУ. При этом укрепление линии фронта продолжается.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке

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