В небе над Херсоном прогремело около пятнадцати взрывов

Более десяти мощных взрывов прогремели в небе над Херсоном во вторник. По информации РИА "Новости", территорию города защищают системы противовоздушной обороны, предположительно, шум возник из-за их работы.

Как сообщает корреспондент агентства с места событий, сначала в городе была слышна серия из десяти взрывов подряд, затем прогремело ещё около пяти. При этом отмечается, что следов от ракет ПВО в небе над городом не видно. Других подробностей инцидента пока не приводится.