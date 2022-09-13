Применение мин "Лепесток" против жителей Донбасса сравнили с геноцидом времён ВОВ

Зампредседателя комитета Госдумы Ольга Занко сравнила зверства киевского режима против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик с военными преступлениями во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Парламентарий напомнила о зверствах прошлого века, когда финские боевики разбрасывали на приграничных территориях Ленинградской области игрушки, начинённые взрывчаткой. По словам Занко, это крайне похоже на сегодняшнюю ситуацию с противопехотными минами ПФМ-1 ("Лепесток), которые украинские военные используют против жителей Донбасса.

"Какие-то чудовищные и, увы, повторяющиеся сквозь года методы жестокого убийства людей. Геноцид народов СССР надо официально признать, об этом важно говорить. Это нужно, чтобы рано или поздно эстафета жестокости прекратилась", — отметила Занко.