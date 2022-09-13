Применение мин "Лепесток" против жителей Донбасса сравнили с геноцидом времён ВОВ
Депутат Занко сравнила применение мин "Лепесток" ВСУ с геноцидом времён ВОВ
Зампредседателя комитета Госдумы Ольга Занко сравнила зверства киевского режима против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик с военными преступлениями во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
Парламентарий напомнила о зверствах прошлого века, когда финские боевики разбрасывали на приграничных территориях Ленинградской области игрушки, начинённые взрывчаткой. По словам Занко, это крайне похоже на сегодняшнюю ситуацию с противопехотными минами ПФМ-1 ("Лепесток), которые украинские военные используют против жителей Донбасса.
"Какие-то чудовищные и, увы, повторяющиеся сквозь года методы жестокого убийства людей. Геноцид народов СССР надо официально признать, об этом важно говорить. Это нужно, чтобы рано или поздно эстафета жестокости прекратилась", — отметила Занко.
Ранее Лайф писал, что Украина нарушает Женевскую конвенцию, применяя противопехотные мины "Лепесток" против мирного населения. Как заявил военный эксперт Василий Дандыкин, ВСУ забрасывали такие боеприпасы ранее на территорию Донбасса, а после использовали их и на территории Белгородской области РФ.
ТАСС / Александр Река