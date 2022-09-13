Инфекционист заявил о выходе на плато по заболеваемости ковидом в Москве
Инфекционист Малышев допустил новую волну заболеваемости ковидом в Москве к концу осени
Число заражённых коронавирусом москвичей стабилизировалось, следующий рост заболеваний возможен ближе к концу ноября, считает врач-инфекционист Николай Малышев.
"Сейчас на плато похоже, в последнее время одни и те же цифры. Ситуация стабилизировалась. В конце ноября – начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, в том числе ковида", — рассказал Малышев РИА "Новости".
В России за последние сутки из-за ковида скончался 101 пациент, днём ранее этот показатель был 81. Более 100 летальных случаев от инфекции зафиксировано впервые с 21 мая. Как уточнили в штабе, всего с начала пандемии скончалось 385 530 заболевших.
Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей