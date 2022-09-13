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13 сентября, 12:15

Инфекционист заявил о выходе на плато по заболеваемости ковидом в Москве

Инфекционист Малышев допустил новую волну заболеваемости ковидом в Москве к концу осени

Число заражённых коронавирусом москвичей стабилизировалось, следующий рост заболеваний возможен ближе к концу ноября, считает врач-инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас на плато похоже, в последнее время одни и те же цифры. Ситуация стабилизировалась. В конце ноября – начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, в том числе ковида", — рассказал Малышев РИА "Новости".

Россия будет поставлять в ДНР вакцины от ковида

Россия будет поставлять в ДНР вакцины от ковида

В России за последние сутки из-за ковида скончался 101 пациент, днём ранее этот показатель был 81. Более 100 летальных случаев от инфекции зафиксировано впервые с 21 мая. Как уточнили в штабе, всего с начала пандемии скончалось 385 530 заболевших.

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Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Ирина Фальке
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