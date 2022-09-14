Эти обожаемые всеми продукты — главные враги тонкой талии и плоского живота

За что мы любим осень? За буйство красок в природе, уютные разговоры у камина, за томительное ожидание зимы, а с ней и Нового года. Ну и, безусловно, за возможность спрятать несовершенства фигуры под одеждой, тем более что оверсайз всё ещё в тренде. Есть, конечно, и те, кому при одной мысли о зарастании жирком становится плохо. Таким людям нужно исключить из рациона главных врагов плоского живота. Какие продукты лишают нас тонкой талии, раскрыла диетолог Маргарита Будасси.