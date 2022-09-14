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14 сентября, 12:38

Эти обожаемые всеми продукты — главные враги тонкой талии и плоского живота

За что мы любим осень? За буйство красок в природе, уютные разговоры у камина, за томительное ожидание зимы, а с ней и Нового года. Ну и, безусловно, за возможность спрятать несовершенства фигуры под одеждой, тем более что оверсайз всё ещё в тренде. Есть, конечно, и те, кому при одной мысли о зарастании жирком становится плохо. Таким людям нужно исключить из рациона главных врагов плоского живота. Какие продукты лишают нас тонкой талии, раскрыла диетолог Маргарита Будасси.

Это все продукты, которые имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Гликемический индекс — это условный коэффициент, показывающий, с какой скоростью содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови

Маргарита Будасси

Диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России

<p>Это все продукты, которые имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Гликемический индекс — это условный коэффициент, показывающий, с какой скоростью содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови</p>
<p>Это все продукты, которые имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Гликемический индекс — это условный коэффициент, показывающий, с какой скоростью содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови</p>

Так какие конкретно продукты вредны для талии? Сахар, шлифованный белый рис, сладкие фрукты, картофель, кускус и манка, а также мука высшего сорта. По словам Будасси, сахаросодержащие продукты по умолчанию вредят талии. Проходите мимо тех, на упаковке которых сахар указан в начале списка ингредиентов.

Особенно веселят диетологов "здоровые завтраки" и батончики для перекусов из кукурузы, облитой сиропом

Маргарита Будасси

Диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России

<p>Особенно веселят диетологов "здоровые завтраки" и батончики для перекусов из кукурузы, облитой сиропом</p>
<p>Особенно веселят диетологов "здоровые завтраки" и батончики для перекусов из кукурузы, облитой сиропом</p>

Так что именно есть, чтобы похудеть? Или если не похудеть, то хотя бы не поправиться? Откажитесь от продуктов со скрытым сахаром, отдавайте предпочтение обычным рыбе, мясу, огурцам и яйцам, пишет "Газета.ru". Конечно же, не забивайте на физическую активность: не израсходованная на метаболизм глюкоза пополняет запасы жировой ткани.

На фоне стресса скачки инсулина более выражены, и потребление сахара может ещё быстрее увеличить объёмы именно в талии

Маргарита Будасси

Диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России

<p>На фоне стресса скачки инсулина более выражены, и потребление сахара может ещё быстрее увеличить объёмы именно в талии</p>
<p>На фоне стресса скачки инсулина более выражены, и потребление сахара может ещё быстрее увеличить объёмы именно в талии</p>
Стилист Влад Лисовец обозначил четыре главных антитренда осени 2022-го

Стилист Влад Лисовец обозначил четыре главных антитренда осени 2022-го

Обложка ©

Shutterstock

Марта Белова

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