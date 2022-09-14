10 фото причёсок из 1980-х, которые раньше сводили с ума, а сейчас выглядят диким безумством
В те годы парни и девчонки словно дорвались до экспериментов. Если сейчас выйти на улицу с причёской, популярной в 80-е, прохожие точно покрутят пальцем у виска. Или вообще вызовут полицию моды...
"Эй, чуваки. Это я. Кто-то определённо взъерошил мне волосы, причём куда сильнее, чем требовалось", — Wendy Jenkins.
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"Выпускные уже не те"
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"Когда твои волосы пышнее рождественской ёлки"
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cathylenedix
"Представлял Бэтмена совсем не таким"
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Американская фотомодель и актриса Келли Леброк с волосами чего только ни делала: и завивала, и выпрямляла, постоянно экспериментировала с цветом
Фото © Getty Images / Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection
"Найди кого-то, кто будет смотреть на тебя так, как Пер Гессле любовался Мари Фредрикссон, даже когда причёска выбрана не слишком удачно"
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"Улыбка человека, который не знает, что будущие дети будут вечно дразнить его этим фото"
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"Дэвид Боуи: просто король"
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"Много вопросов к этой причёске, но давайте начнём с "ЗАЧЕМ"?
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"А вы думали, ваши фотки из школьных времён плохие..."
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jojo_doesketo
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