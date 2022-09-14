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14 сентября, 11:30

10 фото причёсок из 1980-х, которые раньше сводили с ума, а сейчас выглядят диким безумством

В те годы парни и девчонки словно дорвались до экспериментов. Если сейчас выйти на улицу с причёской, популярной в 80-е, прохожие точно покрутят пальцем у виска. Или вообще вызовут полицию моды...

"Эй, чуваки. Это я. Кто-то определённо взъерошил мне волосы, причём куда сильнее, чем требовалось", — Wendy Jenkins.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / wendy.jenkins.5680899

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / wendy.jenkins.5680899

"Выпускные уже не те"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / chasingthe80s

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / chasingthe80s

"Когда твои волосы пышнее рождественской ёлки"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cathylenedix

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cathylenedix

"Представлял Бэтмена совсем не таким"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / 80s trends

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / 80s trends

Американская фотомодель и актриса Келли Леброк с волосами чего только ни делала: и завивала, и выпрямляла, постоянно экспериментировала с цветом

Фото © Getty Images / Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection

Фото © Getty Images / Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection

"Найди кого-то, кто будет смотреть на тебя так, как Пер Гессле любовался Мари Фредрикссон, даже когда причёска выбрана не слишком удачно"

Фото © Getty Images / Michel Linssen / Redferns

Фото © Getty Images / Michel Linssen / Redferns

"Улыбка человека, который не знает, что будущие дети будут вечно дразнить его этим фото"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / History In Pictures

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / History In Pictures

"Дэвид Боуи: просто король"

Фото © Getty Images / Chris Walter / WireImage

Фото © Getty Images / Chris Walter / WireImage

"Много вопросов к этой причёске, но давайте начнём с "ЗАЧЕМ"?

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / birdielou2

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / birdielou2

"А вы думали, ваши фотки из школьных времён плохие..."

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jojo_doesketo

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jojo_doesketo

10 уморительных фото, когда люди просили родных подстричь их и в итоге очень сильно жалели

10 уморительных фото, когда люди просили родных подстричь их и в итоге очень сильно жалели

Обложка ©

Getty Images / Kevin Mazur / WireImage

Марта Белова

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