Суд прекратил дело против Кристины Асмус о дискредитации ВС России
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina
Дело о дискредитации ВС России в отношении актрисы Кристины Асмус прекращено Тверским судом Москвы в связи с отсутствием состава преступления. Оно было связано с постом звезды в соцсетях от 24 февраля.
"Производство по делу в отношении Асмус прекратить", — огласил решение судья Денис Иванов и указал причину — отсутствие состава преступления.
Напомним, 31 августа суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ. Актрисе грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дело на артистку завели из-за публикации с негативным отношением к специальной военной операции на Украине в Сети.