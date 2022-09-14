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Опубликовано 14 сентября 2022, 08:06
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Суд прекратил дело против Кристины Асмус о дискредитации ВС России

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Asmuskristina

Дело о дискредитации ВС России в отношении актрисы Кристины Асмус прекращено Тверским судом Москвы в связи с отсутствием состава преступления. Оно было связано с постом звезды в соцсетях от 24 февраля.

"Производство по делу в отношении Асмус прекратить", — огласил решение судья Денис Иванов и указал причину — отсутствие состава преступления.

Напомним, 31 августа суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ. Актрисе грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дело на артистку завели из-за публикации с негативным отношением к специальной военной операции на Украине в Сети.

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Андрей Бражников
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