Суд прекратил дело против Кристины Асмус о дискредитации ВС России

Дело о дискредитации ВС России в отношении актрисы Кристины Асмус прекращено Тверским судом Москвы в связи с отсутствием состава преступления. Оно было связано с постом звезды в соцсетях от 24 февраля.

"Производство по делу в отношении Асмус прекратить", — огласил решение судья Денис Иванов и указал причину — отсутствие состава преступления.