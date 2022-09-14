Предупреждён — значит вооружён: Названы главные признаки постковидных симптомов

Врач-пульмонолог Олег Абакумов рассказал о постковидных последствиях, которые могут представлять для человека большую опасность. Он отметил, что симптомы могут продлиться целых 12 недель, а среди самых распространённых выделил повреждения кожи. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Так, у переболевшего ковидом могут появиться "ковидные пальцы" — когда стопы и пальцы краснеют и опухают, покрываясь волдырями. Однако не стоит бояться, ведь такие симптомы через две недели начинают купироваться, после чего вовсе исчезают. Также через месяц после заражения вирусом может появиться сыпь, которая мучает пациента две–три недели.

У четверти пациентов появляется крапивница, вызванная ослаблением иммунитета при болезни. В основном люди жалуются на сильный зуд, но иногда встречается и возникновение волдырей. Именно их специалисты считают самым ярко выраженным симптомом ковида, отметил Абакумов.

"Большинство девушек (а может, и парней), сделав шеллак, ходят довольные (довольные, но без трёх тысяч рублей), не замечая под ним постковидные симптомы. При борьбе с ковидом наш организм показывает нам, что он находится в ужасном стрессе. Тело подаёт знаки, рисуя на ногтях, как летающие тарелки на полях", — добавил врач.

В таком случае перестают расти ногти, появляются отметины. Также у половины переболевших из-за стресса организма начинают выпадать волосы, а у некоторых появляются проблемы со слухом. Как объяснил Абакумов, вирус мешает работать клеткам внутреннего уха, что приводит к шуму в ушах, а в ряде случаев — к утрате слуха.

Кроме того, перенесённый ковид может стать причиной инфарктов и инсультов, особенно в группу риска попадают переболевшие в тяжёлой форме. Всё из-за большого количества образовавшихся тромбов. Однако серьёзные последствия можно предусмотреть, если вовремя сделать прививку от ковида. Также эксперт отметил, что симптомы могут наблюдаться и у детей, некоторым может грозить даже поражение сердечной мышцы — миокардит. Однако и его можно предотвратить, если вовремя сдать анализы и обратиться к педиатру.