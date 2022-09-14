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14 сентября, 07:47

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет

<p>Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

На 69-м году жизни скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Об этом сообщили в редакции газеты.

По некоторым данным, причиной смерти журналиста стал инсульт. Другие подробности не приводятся.

Профессиональную карьеру журналиста Сунгоркин начал в 1976 году и уже тогда работал в "Комсомолке". В 2003 году он оказался в пятёрке наиболее влиятельных медиаменеджеров страны по версии журнала "Карьера". Ещё спустя 15 лет Сунгоркина признали заслуженным журналистом России.

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