Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
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На 69-м году жизни скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Об этом сообщили в редакции газеты.
По некоторым данным, причиной смерти журналиста стал инсульт. Другие подробности не приводятся.
Профессиональную карьеру журналиста Сунгоркин начал в 1976 году и уже тогда работал в "Комсомолке". В 2003 году он оказался в пятёрке наиболее влиятельных медиаменеджеров страны по версии журнала "Карьера". Ещё спустя 15 лет Сунгоркина признали заслуженным журналистом России.
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