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14 сентября, 07:30

В Москве приостановлена выдача прав и регистрация авто из-за сбоя в системе ГИБДД

В Москве приостановлено предоставление госуслуг по регистрации авто и выдаче водительских прав в подразделениях ГИБДД. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

"Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено", — говорится в телеграм-канале столичной ГИБДД.

Москвичей заверили, что специалисты уже приступили к устранению последствий технического сбоя, а также добавили, что не связанные с работой информационной системы услуги будут выполняться в обычном режиме.

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А ранее Лайф писал, что в мобильном приложении "Госуслуги авто" появился сервис "Европротокол онлайн", который позволяет водителям оформить ДТП без вызова сотрудника ДПС и заполнения бумаг. При этом достаточно, чтобы приложение было установлено лишь у одного участника аварии, в то время как второй должен лишь проверить данные по сгенерированной приложением ссылке.

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ТАСС / Александр Артёменков

Николь Вербер
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