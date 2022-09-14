В Москве приостановлена выдача прав и регистрация авто из-за сбоя в системе ГИБДД
В Москве приостановлено предоставление госуслуг по регистрации авто и выдаче водительских прав в подразделениях ГИБДД. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.
"Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено", — говорится в телеграм-канале столичной ГИБДД.
Москвичей заверили, что специалисты уже приступили к устранению последствий технического сбоя, а также добавили, что не связанные с работой информационной системы услуги будут выполняться в обычном режиме.
А ранее Лайф писал, что в мобильном приложении "Госуслуги авто" появился сервис "Европротокол онлайн", который позволяет водителям оформить ДТП без вызова сотрудника ДПС и заполнения бумаг. При этом достаточно, чтобы приложение было установлено лишь у одного участника аварии, в то время как второй должен лишь проверить данные по сгенерированной приложением ссылке.
ТАСС / Александр Артёменков