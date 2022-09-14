В Москве приостановлена выдача прав и регистрация авто из-за сбоя в системе ГИБДД

В Москве приостановлено предоставление госуслуг по регистрации авто и выдаче водительских прав в подразделениях ГИБДД. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

"Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено", — говорится в телеграм-канале столичной ГИБДД.

Москвичей заверили, что специалисты уже приступили к устранению последствий технического сбоя, а также добавили, что не связанные с работой информационной системы услуги будут выполняться в обычном режиме.