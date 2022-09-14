Житель Владивостока задержан за передачу разведке Украины сведений о военных объектах РФ

Во Владивостоке задержан россиянин, который действовал в интересах Украины. Возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ задержала за госизмену россиянина, работавшего на разведку Украины. Видео © ЦОС ФСБ

"Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении спецслужбы.

Согласно данным ФСБ, задержанный получал задания от украинской разведки, в ходе выполнения которых собирал и передавал её представителям информацию об объектах критической и военной инфраструктуры края, "осознавая возможность их использования адресатом против безопасности РФ".