Один пограничник погиб в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана

Один человек погиб в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана, которая произошла сегодня утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в таджикских правоохранительных органах. По данным агентства, ещё несколько человек были госпитализированы с ранениями.

"В результате вооружённого конфликта, произошедшего в среду утром на участке таджикско-киргизской границы в районе Воруха (Согдийская область. — Прим. Лайфа), один таджикский пограничник погиб, есть несколько раненых, которые доставлены в местную больницу", — сказал собеседник агентства.