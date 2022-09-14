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14 сентября, 06:52

Один пограничник погиб в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана

Один человек погиб в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана, которая произошла сегодня утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в таджикских правоохранительных органах. По данным агентства, ещё несколько человек были госпитализированы с ранениями.

"В результате вооружённого конфликта, произошедшего в среду утром на участке таджикско-киргизской границы в районе Воруха (Согдийская область. — Прим. Лайфа), один таджикский пограничник погиб, есть несколько раненых, которые доставлены в местную больницу", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что, по данным киргизской стороны, перестрелка началась после того, как пограничники Таджикистана заняли боевые позиции на неописанном участке границы, проигнорировав требования покинуть территорию. Они же первые и открыли огонь, утверждают в погранслужбе ГКНБ Киргизии.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Максим Плетнёв

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