Российским авиакомпаниям предложили выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ
"Ъ": Минтранс РФ предложил авиакомпаниям выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ
Министерство транспорта Российской Федерации предложило отечественным авиакомпаниям выкупить иностранные самолёты с помощью средств Фонда национального благосостояния. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Согласно его данным, Минтранс направил в 20 крупнейших авиакомпаний письмо, в котором озвучил свои предложения. Так, перевозчики должны оценить количество оставшихся у них самолётов, которые они готовы купить. При этом им необходимо представить обоснование рыночной стоимости воздушных судов и целесообразности выкупа лайнеров старше 20 лет.
Вместе с тем ведомство обратилось к юристам, которые предоставят экспертизу "рисков безопасных и бесперебойных расчётов" с лизингодателями и "возможных последующих исков" с их стороны. Как пишет издание, для выкупа иностранных самолётов перевозчики смогут воспользоваться средствами ФНБ, который получат на 15 лет под 1,5%.
Ранее Лайф писал, что "Аэрофлот" и Объединённая авиастроительная корпорация подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов до 2030 года. В частности, это соглашение подразумевает поставку 210 самолётов МС-21, 89 лайнеров SSJ New и 40 бортов Ту-214. Предполагается, что ОАК начнёт их поставлять со следующего года.
Новости
"Вихрями" точно в цель: Минобороны показало работу Ка-52 по форсировавшему Днепр у ЗАЭС десанту ВСУ
сегодня в 06:22
Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 22 сентября
сегодня в 06:12
Жестоко расправившийся с двумя школьницами кузбасский педофил получил пожизненный срок
сегодня в 06:01
Freepik