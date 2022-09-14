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14 сентября, 06:38

Российским авиакомпаниям предложили выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ

"Ъ": Минтранс РФ предложил авиакомпаниям выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ

Министерство транспорта Российской Федерации предложило отечественным авиакомпаниям выкупить иностранные самолёты с помощью средств Фонда национального благосостояния. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Согласно его данным, Минтранс направил в 20 крупнейших авиакомпаний письмо, в котором озвучил свои предложения. Так, перевозчики должны оценить количество оставшихся у них самолётов, которые они готовы купить. При этом им необходимо представить обоснование рыночной стоимости воздушных судов и целесообразности выкупа лайнеров старше 20 лет.

Вместе с тем ведомство обратилось к юристам, которые предоставят экспертизу "рисков безопасных и бесперебойных расчётов" с лизингодателями и "возможных последующих исков" с их стороны. Как пишет издание, для выкупа иностранных самолётов перевозчики смогут воспользоваться средствами ФНБ, который получат на 15 лет под 1,5%.

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Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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