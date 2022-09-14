Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 22 сентября

Российские авиавласти продлили ограничения на осуществление гражданских перевозок в ряд аэропортов юга и центра России. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 22 сентября 2022 года до 3:45 по московскому времени", — говорится в публикации ведомства.