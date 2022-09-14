Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 22 сентября
Российские авиавласти продлили ограничения на осуществление гражданских перевозок в ряд аэропортов юга и центра России. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 22 сентября 2022 года до 3:45 по московскому времени", — говорится в публикации ведомства.
Так, по-прежнему пассажирские авиаперевозки не выполняются в аэропорты следующих городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные авиагавани страны работают в обычном режиме. Прекращение их работы не планируется.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Moldova решила возобновить прямое авиасообщение между Москвой и Кишинёвом с 1 октября, которое было прервано после начала спецоперации на Украине. Однако позже стало известно, что власти республики запретили местным авиакомпаниям выполнять рейсы в Россию.
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