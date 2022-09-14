ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком Засем для оценки обстановки на границе

Организация Договора о коллективной безопасности направит в Армению миссию для оценки обстановки на границе с Азербайджаном. Возглавит её генсек ОДКБ Станислав Зась. Об этом сообщили в секретариате по итогам сессии.

"В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договорённость о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарём ОДКБ Станиславом Засем", — говорится в сообщении.