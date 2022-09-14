ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком Засем для оценки обстановки на границе
Организация Договора о коллективной безопасности направит в Армению миссию для оценки обстановки на границе с Азербайджаном. Возглавит её генсек ОДКБ Станислав Зась. Об этом сообщили в секретариате по итогам сессии.
"В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договорённость о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарём ОДКБ Станиславом Засем", — говорится в сообщении.
Кроме того, участие в миссии примут начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств – членов организации. Их задачей станет оценка сложившейся обстановки, подготовка доклада и выработка предложений по деэскалации напряжённости. Кроме того, будет создана рабочая группа для постоянного мониторинга ситуации, в которую войдут сотрудники секретариата и военнослужащие объединённого штаба.
Как писал Лайф, после полуночи 13 сентября Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Он заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана. При этом Минобороны Азербайджана заявляет о гибели 50 своих военнослужащих в результате столкновений с ВС Армении. К утру 13 сентября Ереван и Баку договорились о прекращении огня.
ТАСС / Вадим Савицкий