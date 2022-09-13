В Баку заявили о гибели 50 азербайджанских военных при стрельбе на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявляет о гибели 50 своих военнослужащих в результате столкновений с ВС Армении в ночь на 13 сентября на границе.
"При предотвращении провокации Вооружённых сил Армении погибли 50 военнослужащих, в том числе 42 человека из рядов вооружённых сил и 8 человек — военнослужащих Государственной пограничной службы", — указано в сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана.
Напомним, что сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Он заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана.
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