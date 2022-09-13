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13 сентября, 17:18

Путин участвует в саммите ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин присутствует на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Мероприятие уже началось и проходит в закрытом режиме. Оно было оперативно созвано по запросу Армении из-за обострения на границе с Азербайджаном. Ожидается, что по его завершении Ереван, председательствующий в ОДКБ в 2022 году, даст поручение постоянному комитету о том, чтобы передать СМИ содержание состоявшейся дискуссии и принятых решений.

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Напомним, что сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.

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ТАСС / Григоров Гавриил

Анатолий Симоненко

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