Путин участвует в саммите ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин присутствует на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Мероприятие уже началось и проходит в закрытом режиме. Оно было оперативно созвано по запросу Армении из-за обострения на границе с Азербайджаном. Ожидается, что по его завершении Ереван, председательствующий в ОДКБ в 2022 году, даст поручение постоянному комитету о том, чтобы передать СМИ содержание состоявшейся дискуссии и принятых решений.
Напомним, что сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.
ТАСС / Григоров Гавриил