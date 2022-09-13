Путин участвует в саммите ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Мероприятие уже началось и проходит в закрытом режиме. Оно было оперативно созвано по запросу Армении из-за обострения на границе с Азербайджаном. Ожидается, что по его завершении Ереван, председательствующий в ОДКБ в 2022 году, даст поручение постоянному комитету о том, чтобы передать СМИ содержание состоявшейся дискуссии и принятых решений.