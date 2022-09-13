МО РФ: Нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не было
В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня в течение последних суток. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — подчеркнули в ведомстве.
Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном.
ТАСС / Александр Рюмин