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13 сентября, 16:57

МО РФ: Нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не было

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня в течение последних суток. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — подчеркнули в ведомстве.

Азербайджан и Армения заявили о потерях среди военных из-за обстрелов

Азербайджан и Армения заявили о потерях среди военных из-за обстрелов

Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми

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