Лайф публикует фото новых стаканов и упаковки для картошки из "Вкусно — и точка"
Новый дизайн стаканчиков "Вкусно — и точка". Фото © t.me / SHOT
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" разработала новый дизайн упаковки, пакетов и стаканчиков. Виртуальную версию новинок публикует SHOT.
Дизайн пакетов "Вкусно — и точка". Фото © t.me / SHOT
Теперь вся упаковка продукции заведений будет не просто красочной, но и с нанесённым на ней логотипом компании. До этого в кафе использовали монотонные пакеты и стаканчики. По задумке изменение дизайна должно положительно отразиться на узнаваемости бренда.
Упаковка картофеля фри "Вкусно — и точка". Фото © t.me / SHOT
Ранее руководство "Вкусно — и точка" заявило, что картофель фри снова появится в меню заведения в течение сентября. Он будет крупнее, а часть сырья обеспечат зарубежные поставщики.