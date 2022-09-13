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13 сентября, 16:48

Лайф публикует фото новых стаканов и упаковки для картошки из "Вкусно — и точка"

<p>Новый дизайн стаканчиков "Вкусно — и точка". Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/43783" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Новый дизайн стаканчиков "Вкусно — и точка". Фото © t.me / SHOT

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" разработала новый дизайн упаковки, пакетов и стаканчиков. Виртуальную версию новинок публикует SHOT.

Дизайн пакетов "Вкусно — и точка". Фото © t.me / SHOT

Дизайн пакетов "Вкусно — и точка". Фото © t.me / SHOT

Теперь вся упаковка продукции заведений будет не просто красочной, но и с нанесённым на ней логотипом компании. До этого в кафе использовали монотонные пакеты и стаканчики. По задумке изменение дизайна должно положительно отразиться на узнаваемости бренда.

Упаковка картофеля фри "Вкусно — и точка". Фото © t.me / SHOT

Упаковка картофеля фри "Вкусно — и точка". Фото © t.me / SHOT

Ранее руководство "Вкусно — и точка" заявило, что картофель фри снова появится в меню заведения в течение сентября. Он будет крупнее, а часть сырья обеспечат зарубежные поставщики.

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Татьяна Миссуми

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