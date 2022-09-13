Кавалер ордена Мужества описал стратегию ВС РФ на Украине цитатой фон Бисмарка

Украинское контрнаступление всё больше приближается к юмористическому жанру "95-го квартала", потому что ВСУ не располагают таким количеством тяжёлого вооружения, артиллерии и тем более авиации, где доминирование полностью за Россией. Такое мнение телеканалу "360" озвучил эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

"ВСУ приходится полностью перейти в виртуальную среду, среду "95-го квартала". Ту, которую им качественно настроили США. И демонстрировать в ней все победы и предполагаемые успехи", — комментирует он.

По словам Насонова, противник несёт серьёзные потери, которые пытается скрыть. Кроме того, ВСУ упёрлись в жёсткую линию обороны, от которой им придётся откатываться назад. Словом, так или иначе расстановка сил складывается не в пользу украинской стороны.

"Мы долго запрягаем, но быстро поедем", — добавил эксперт, процитировав известное высказывание о России первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.