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Опубликовано 13 сентября 2022, 16:23
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Кавалер ордена Мужества описал стратегию ВС РФ на Украине цитатой фон Бисмарка

Эксперт Насонов — о ходе спецоперации на Украине: Мы долго запрягаем, но быстро поедем

Украинское контрнаступление всё больше приближается к юмористическому жанру "95-го квартала", потому что ВСУ не располагают таким количеством тяжёлого вооружения, артиллерии и тем более авиации, где доминирование полностью за Россией. Такое мнение телеканалу "360" озвучил эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

"ВСУ приходится полностью перейти в виртуальную среду, среду "95-го квартала". Ту, которую им качественно настроили США. И демонстрировать в ней все победы и предполагаемые успехи", — комментирует он.

По словам Насонова, противник несёт серьёзные потери, которые пытается скрыть. Кроме того, ВСУ упёрлись в жёсткую линию обороны, от которой им придётся откатываться назад. Словом, так или иначе расстановка сил складывается не в пользу украинской стороны.

"Мы долго запрягаем, но быстро поедем", — добавил эксперт, процитировав известное высказывание о России первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

Раскрыта роль Пентагона и Белого дома в подготовке контрнаступления ВСУ
Раскрыта роль Пентагона и Белого дома в подготовке контрнаступления ВСУ

Ранее Лайф писал, что попытка контрнаступления ВСУ под Песками обернулась для Киева катастрофой. Украинские бойцы "числом до двух рот — танковой и мотострелковой" отправились в Пески из Первомайского. Однако вскоре их планам помешали члены "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР.

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vk.com / Министерство обороны РФ/ Иван Иванов

Алексей Берковиц
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